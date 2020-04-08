***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGMR 2020 1. DÖNEM GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri473,96 % 0,0016Bağımsız Denetim Ücreti1.245 % 0,0043Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri3.210 % 0,0112Fon Yönetim Ücreti179.063,54 % 0,6232Hisse Senedi Komisyonu10.995,6 % 0,046Tahvil Bono Komisyonu79,67 % 0,0003Gecelik Ters Repo Komisyonu962,53 % 0,0033Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu374,91 % 0,0013Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,0009Türev Araçlar Komisyonu78.245,44 % 0,2723Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler8.824,94 % 0,0307TOPLAM GİDERLER283.743,69 % 0,9875DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ28.732.765,73http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836432BIST