***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGYK 2020 1. DÖNEM GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri473,96 % 0,002Bağımsız Denetim Ücreti1.245 % 0,0052Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri0,83 % 0Fon Yönetim Ücreti89.856,24 % 0,3727Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono Komisyonu133,12 % 0,0006Gecelik Ters Repo Komisyonu1.425 % 0,0059Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu355,29 % 0,0015Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,0011Türev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler9.237,77 % 0,0383TOPLAM GİDERLER102.995,31DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ24.107.770,06http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836433BIST