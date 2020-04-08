***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.04.2020 14:30
***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
GAK 2020 1. DÖNEM GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
473,96 % 0,0028
Bağımsız Denetim Ücreti
1.245 % 0,0073
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
0,83 % 0
Fon Yönetim Ücreti
106.623,5 % 0,6223
Hisse Senedi Komisyonu
4.157,88 % 0,0243
Tahvil Bono Komisyonu
35,38 % 0,0002
Gecelik Ters Repo Komisyonu
395,06 % 0,0023
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
494,4 % 0,0029
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
268,1 % 0,0016
Türev Araçlar Komisyonu
54.276,93 % 0,3168
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
Diğer Giderler
19.809,03 % 0,1156
TOPLAM GİDERLER
187.780,07 % 1,0959
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
17.134.267,54
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836435
BIST
17:1792.864
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 482,62
|Açılış
|: 92.482
|
|Önceki Kapanış
|: 92.382
|
93.275
En Düşük
91.803
17:176,7744
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0199
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7935
En Düşük
6,7523
17:177,3910
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0253
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4055
En Düşük
7,3489
17:17359,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,31
|Açılış
|: 359,90
|
|Önceki Kapanış
|: 358,59
|
361,43
En Düşük
357,41
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|5,39
|1.097.824
|% 10,00
|
|DOKTA
|18,70
|890.728
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,53
|1.305.280
|% 10,00
|
|DOCO
|316,40
|41.258.947
|% 9,98
|
|BFREN
|235,90
|15.449.137
|% 9,98
|
|TDGYO
|2,82
|2.502.553
|% -9,90
|
|UZERB
|2,42
|73.900
|% -9,70
|
|EGCYO
|0,30
|80.261
|% -9,09
|
|HALKS
|2,92
|52.242
|% -8,46
|
|EGCEY
|0,45
|112.909
|% -8,16
|
|PGSUS
|42,16
|929.844.109
|% 4,67
|
|ASELS
|24,70
|765.443.340
|% 1,23
|
|THYAO
|9,53
|745.805.938
|% 0,00
|
|SASA
|9,05
|609.256.435
|% 1,23
|
|GARAN
|7,84
|594.018.222
|% 0,38
|
|GSRAY
|2,35
|354.537.854
|% 0,43
|
|ISFIN
|3,02
|332.309.752
|% 2,37
|
|IHLGM
|1,03
|103.744.294
|% 0,00
|
|TSPOR
|3,46
|324.240.629
|% 2,67
|
|YKBNK
|1,89
|171.694.314
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3734
|8,4154
|% 0,64
|
|Frank
|6,9656
|7,0075
|% 0,26
|
|Riyal
|1,7992
|1,8083
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.648
|1.649
|0,96
|
|Altın Gr.
|360
|360
|1,17
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,94
|14,97
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,26
|3,27
|-0,01
|
|B. Petrol
|32,14
|32,14
|0,27
|