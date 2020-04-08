***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGAK 2020 1. DÖNEM GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri473,96 % 0,0028Bağımsız Denetim Ücreti1.245 % 0,0073Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri0,83 % 0Fon Yönetim Ücreti106.623,5 % 0,6223Hisse Senedi Komisyonu4.157,88 % 0,0243Tahvil Bono Komisyonu35,38 % 0,0002Gecelik Ters Repo Komisyonu395,06 % 0,0023Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu494,4 % 0,0029Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,0016Türev Araçlar Komisyonu54.276,93 % 0,3168Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler19.809,03 % 0,1156TOPLAM GİDERLER187.780,07 % 1,0959DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ17.134.267,54http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836435BIST