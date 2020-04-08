***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGAF 2020 1. DÖNEM GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri473,96 % 0,0097Bağımsız Denetim Ücreti1.245 % 0,0254Alınan Kredi FaizleriSaklama ÜcretleriFon Yönetim Ücreti30.519,9 % 0,622Hisse Senedi Komisyonu4.434,78 % 0,0904Tahvil Bono KomisyonuGecelik Ters Repo Komisyonu5 % 0,0001Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu274,02 % 0,0056Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,0055Türev Araçlar Komisyonu10.156,5 % 0,207Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler3.040,7 % 0,062TOPLAM GİDERLER50.418,79 % 1,0275DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ4.906.933,82http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836436BIST