***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGYL 2020 1. DÖNEM GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri473,96 % 0,001Bağımsız Denetim Ücreti2.179,59 % 0,0044Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri6.841 % 0,0139Fon Yönetim Ücreti281.485,66 % 0,5739Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono Komisyonu445,09 % 0,0009Gecelik Ters Repo Komisyonu2.922,57 % 0,006Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu830,97 % 0,0017Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,0005Türev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler13.515,03 % 0,0276TOPLAM GİDERLER308.961,97 % 0,63DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ49.044.725,36http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836434BIST