***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGEI 2020 2. DÖNEM GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri825 % 0,002Bağımsız Denetim Ücreti990 % 0,0024Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri3.446,08 % 0,0083Fon Yönetim Ücreti137.462,47 % 0,3319Hisse Senedi Komisyonu140.427,03 % 0,3391Tahvil Bono Komisyonu274,08 % 0,0007Gecelik Ters Repo Komisyonu962,73 % 0,0023Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu896,54 % 0,0022Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar117,6 % 0,0003Türev Araçlar Komisyonu28.875,82 % 0,0697Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler3.565,33 % 0,0086TOPLAM GİDERLER317.842,68 % 0,7675DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ41.414.111,29http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855238BIST