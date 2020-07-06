***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGYK 2020 2. DÖNEM GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta GiderleriNoter Ücretleri941,46 % 0,0041Bağımsız Denetim Ücreti2.610 % 0,0113Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri3.194,55 % 0,0139Fon Yönetim Ücreti171.351,8 % 0,745Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono Komisyonu203,45 % 0,0009Gecelik Ters Repo Komisyonu1.687,51 % 0,0073Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu824,03 % 0,0036Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar756,8 % 0,0033Türev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler12.889,66 % 0,056TOPLAM GİDERLER194.459,26 % 0,8455DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ22.999.114,27http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855239BIST