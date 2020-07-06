***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.07.2020 18:22
***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
GYK 2020 2. DÖNEM GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
941,46 % 0,0041
Bağımsız Denetim Ücreti
2.610 % 0,0113
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
3.194,55 % 0,0139
Fon Yönetim Ücreti
171.351,8 % 0,745
Hisse Senedi Komisyonu
Tahvil Bono Komisyonu
203,45 % 0,0009
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.687,51 % 0,0073
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
824,03 % 0,0036
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
756,8 % 0,0033
Türev Araçlar Komisyonu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
Diğer Giderler
12.889,66 % 0,056
TOPLAM GİDERLER
194.459,26 % 0,8455
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
22.999.114,27
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855239
BIST
18:05118.485
En Yüksek
|Değişim
|: 2,36%
|| 2.736,77
|Açılış
|: 116.674
|
|Önceki Kapanış
|: 115.748
|
118.512
En Düşük
116.674
18:056,8655
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0058
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8870
|
6,8675
En Düşük
6,8420
18:057,7757
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0478
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7350
|
7,7957
En Düşük
7,7068
18:05393,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,42
|Açılış
|: 393,57
|
|Önceki Kapanış
|: 392,14
|
394,46
En Düşük
387,70
BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|189,20
|2.932.672
|% 10,00
|
|SKTAS
|3,41
|26.438.523
|% 10,00
|
|ORMA
|6,49
|735.278
|% 10,00
|
|DOBUR
|16,06
|2.248.872
|% 10,00
|
|OYAKC
|9,25
|278.367.147
|% 9,99
|
|BMELK
|5,63
|1.414.104
|% -9,92
|
|SNKRN
|2,94
|2.638.887
|% -9,82
|
|EGCYO
|1,24
|747.497
|% -6,77
|
|GLRYH
|12,35
|21.592.593
|% -5,73
|
|KRDMA
|4,55
|28.513.332
|% -5,21
|
|TKFEN
|17,81
|1.406.363.664
|% 5,89
|
|EKGYO
|2,14
|1.400.887.804
|% 4,90
|
|ODAS
|2,84
|1.119.288.671
|% 8,40
|
|SISE
|5,97
|1.011.265.704
|% 4,01
|
|KRDMD
|3,22
|908.629.555
|% 1,90
|
|EKGYO
|2,14
|1.400.887.804
|% 4,90
|
|ODAS
|2,84
|1.119.288.671
|% 8,40
|
|IHLGM
|1,84
|655.247.950
|% 9,52
|
|SKBNK
|1,74
|521.618.607
|% 8,75
|
|ALBRK
|1,93
|578.079.523
|% 5,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5456
|8,5885
|% 0,09
|
|Frank
|7,2620
|7,3058
|% 0,52
|
|Riyal
|1,8244
|1,8335
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|8,94
|
|Altın Gr.
|393
|394
|1,48
|
|Cumhuriyet
|2.615
|2.655
|11,00
|
|Tam
|2.625
|2.637
|16,50
|
|Yarım
|1.275
|1.290
|8,00
|
|Çeyrek
|637
|646
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,23
|18,26
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|4,02
|4,03
|0,05
|
|B. Petrol
|43,11
|43,11
|0,31
|