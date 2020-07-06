***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGAN 2020 2. DÖNEM GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri967,64 % 0,0075Bağımsız Denetim Ücreti2.175 % 0,0168Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri5.495,2 % 0,0424Fon Yönetim Ücreti32.304,69 % 0,2492Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono Komisyonu80,53 % 0,0006Gecelik Ters Repo Komisyonu1.317,03 % 0,0102Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu886,15 % 0,0068Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar756,8 % 0,0058Türev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler10.515,04 % 0,0811TOPLAM GİDERLER54.498,08 % 0,4204DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ12.962.124,6http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855241BIST