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***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

06.07.2020 18:28
GÜNCEL HABERLER



***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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GKS  2020 2. DÖNEM GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri

Tescil ve İlan Giderleri

Sigorta Giderleri

Noter Ücretleri
967,64 % 0,0043
Bağımsız Denetim Ücreti
2.175 % 0,0096
Alınan Kredi Faizleri

Saklama Ücretleri
11.204,01 % 0,0496
Fon Yönetim Ücreti
169.468,74 % 0,7503
Hisse Senedi Komisyonu
11.130,13 % 0,0493
Tahvil Bono Komisyonu
68,25 % 0,0003
Gecelik Ters Repo Komisyonu
5.676,79 % 0,0251
Vadeli Ters Repo Komisyonu

Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.575,64 % 0,007
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu

Vergiler ve Diğer Harcamalar
756,8 % 0,0034
Türev Araçlar Komisyonu
7.219,89 % 0,032
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları

Diğer Giderler
11.758,78 % 0,0521
TOPLAM GİDERLER
222.001,67 % 0,9829
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
22.586.859,07



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855242


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PKENT 189,20 2.932.672 % 10,00  
SKTAS 3,41 26.438.523 % 10,00  
ORMA 6,49 735.278 % 10,00  
DOBUR 16,06 2.248.872 % 10,00  
OYAKC 9,25 278.367.147 % 9,99  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5456 8,5885 % 0,09  
Frank 7,2620 7,3058 % 0,52  
Riyal 1,8244 1,8335 % 0,05  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.784 1.784 8,94  
Altın Gr. 393 394 1,48  
Cumhuriyet 2.615 2.655 11,00  
Tam 2.625 2.637 16,50  
Yarım 1.275 1.290 8,00  
Çeyrek 637 646 4,00  
Gümüş.Ons 18,23 18,26 0,24  
Gümüş Gr. 4,02 4,03 0,05  
B. Petrol 43,11 43,11 0,31  
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