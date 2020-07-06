***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGKS 2020 2. DÖNEM GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri967,64 % 0,0043Bağımsız Denetim Ücreti2.175 % 0,0096Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri11.204,01 % 0,0496Fon Yönetim Ücreti169.468,74 % 0,7503Hisse Senedi Komisyonu11.130,13 % 0,0493Tahvil Bono Komisyonu68,25 % 0,0003Gecelik Ters Repo Komisyonu5.676,79 % 0,0251Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu1.575,64 % 0,007Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar756,8 % 0,0034Türev Araçlar Komisyonu7.219,89 % 0,032Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler11.758,78 % 0,0521TOPLAM GİDERLER222.001,67 % 0,9829DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ22.586.859,07http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855242BIST