***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGPG 2020 2. DÖNEM GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri941,46 % 0,0008Bağımsız Denetim Ücreti4.494,59 % 0,0037Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri48.828,8 % 0,0407Fon Yönetim Ücreti1.345.449,7 % 1,122Hisse Senedi Komisyonu141.188,75 % 0,1177Tahvil Bono Komisyonu29,05Gecelik Ters Repo Komisyonu95.382,22 % 0,0795Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu2.950,06 % 0,0025Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu9.380,3 % 0,0078Vergiler ve Diğer Harcamalar756,8 % 0,0006Türev Araçlar Komisyonu194.905,93 % 0,1625Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler117.139,7 % 0,0977TOPLAM GİDERLER1.961.447,36 % 1,6357DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ119.911.254,25http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855243BIST