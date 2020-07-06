***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGME 2020 2. DÖNEM GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri941,46 % 0,0036Bağımsız Denetim Ücreti3.425,03 % 0,0131Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri13.963,38 % 0,0536Fon Yönetim Ücreti39.065,06 % 0,1499Hisse Senedi Komisyonu138,97 % 0,0005Tahvil Bono KomisyonuGecelik Ters Repo Komisyonu2,5Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu101,67 % 0,0004Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu9.622,21 % 0,0369Vergiler ve Diğer Harcamalar756,8 % 0,0029Türev Araçlar Komisyonu18.906,61 % 0,0725Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler15.652,3 % 0,0601TOPLAM GİDERLER102.575,99 % 0,3936DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ26.060.892,74http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855244BIST