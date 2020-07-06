***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.07.2020 18:29
***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
GME 2020 2. DÖNEM GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
941,46 % 0,0036
Bağımsız Denetim Ücreti
3.425,03 % 0,0131
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
13.963,38 % 0,0536
Fon Yönetim Ücreti
39.065,06 % 0,1499
Hisse Senedi Komisyonu
138,97 % 0,0005
Tahvil Bono Komisyonu
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2,5
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
101,67 % 0,0004
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
9.622,21 % 0,0369
Vergiler ve Diğer Harcamalar
756,8 % 0,0029
Türev Araçlar Komisyonu
18.906,61 % 0,0725
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
Diğer Giderler
15.652,3 % 0,0601
TOPLAM GİDERLER
102.575,99 % 0,3936
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
26.060.892,74
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855244
BIST
18:05118.485
En Yüksek
|Değişim
|: 2,36%
|| 2.736,77
|Açılış
|: 116.674
|
|Önceki Kapanış
|: 115.748
|
118.512
En Düşük
116.674
18:056,8653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0056
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8870
|
6,8675
En Düşük
6,8420
18:057,7701
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0422
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7350
|
7,7957
En Düşük
7,7068
18:05393,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,32
|Açılış
|: 393,46
|
|Önceki Kapanış
|: 392,14
|
394,46
En Düşük
387,70
BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|189,20
|2.932.672
|% 10,00
|
|ORMA
|6,49
|735.278
|% 10,00
|
|SKTAS
|3,41
|26.438.523
|% 10,00
|
|DOBUR
|16,06
|2.248.872
|% 10,00
|
|OYAKC
|9,25
|278.367.147
|% 9,99
|
|BMELK
|5,63
|1.414.104
|% -9,92
|
|SNKRN
|2,94
|2.638.887
|% -9,82
|
|EGCYO
|1,24
|747.497
|% -6,77
|
|GLRYH
|12,35
|21.592.593
|% -5,73
|
|KRDMA
|4,55
|28.513.332
|% -5,21
|
|TKFEN
|17,81
|1.406.363.664
|% 5,89
|
|EKGYO
|2,14
|1.400.887.804
|% 4,90
|
|ODAS
|2,84
|1.119.288.671
|% 8,40
|
|SISE
|5,97
|1.011.265.704
|% 4,01
|
|KRDMD
|3,22
|908.629.555
|% 1,90
|
|EKGYO
|2,14
|1.400.887.804
|% 4,90
|
|ODAS
|2,84
|1.119.288.671
|% 8,40
|
|IHLGM
|1,84
|655.247.950
|% 9,52
|
|ALBRK
|1,93
|578.079.523
|% 5,46
|
|CEMAS
|1,80
|479.818.964
|% 6,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5455
|8,5883
|% 0,09
|
|Frank
|7,2630
|7,3068
|% 0,54
|
|Riyal
|1,8246
|1,8337
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.784
|8,23
|
|Altın Gr.
|393
|393
|1,20
|
|Cumhuriyet
|2.548
|2.569
|14,30
|
|Tam
|2.623
|2.636
|14,70
|
|Yarım
|1.274
|1.289
|7,20
|
|Çeyrek
|637
|645
|3,60
|
|Gümüş.Ons
|18,21
|18,25
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|4,02
|4,02
|0,05
|
|B. Petrol
|43,11
|43,11
|0,31
|