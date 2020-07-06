***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGAG 2020 2. DÖNEM GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri941,46 % 0,0074Bağımsız Denetim Ücreti2.610 % 0,0206Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri6.139,14 % 0,0484Fon Yönetim Ücreti63.475,54 % 0,5006Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono KomisyonuGecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu12,17 % 0,0001Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar47.904,57 % 0,3778Türev Araçlar Komisyonu38,53 % 0,0003Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler6.191,09 % 0,0488TOPLAM GİDERLER127.312,5 % 1,004DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ12.680.391,76http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855245BIST