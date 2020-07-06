***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGBG 2020 2. DÖNEM GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri941,46 % 0,0145Bağımsız Denetim Ücreti2.610 % 0,0401Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri24.979,27 % 0,3841Fon Yönetim Ücreti81.258,59 % 1,2495Hisse Senedi Komisyonu1.273,76 % 0,0196Tahvil Bono KomisyonuGecelik Ters Repo Komisyonu95,11 % 0,0015Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu841,49 % 0,0129Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu4.854 % 0,0746Vergiler ve Diğer Harcamalar756,8 % 0,0116Türev Araçlar Komisyonu558,49 % 0,0086Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler5.630,84 % 0,0866TOPLAM GİDERLER123.799,81 % 1,9037DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ6.503.158,68http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855246BIST