***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGMR 2020 2. DÖNEM GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri941,46 % 0,003Bağımsız Denetim Ücreti2.610 % 0,0083Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri5.030 % 0,016Fon Yönetim Ücreti393.618,33 % 1,2534Hisse Senedi Komisyonu24.280,45 % 0,106Tahvil Bono Komisyonu79,67 % 0,0003Gecelik Ters Repo Komisyonu1.702,56 % 0,0054Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu899,55 % 0,0029Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar756,8 % 0,0024Türev Araçlar Komisyonu101.330,68 % 0,3227Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler10.237,49 % 0,0326TOPLAM GİDERLER541.486,99 % 1,7242DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ31.404.940,54http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855247BIST