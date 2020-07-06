***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGYL 2020 2. DÖNEM GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri941,46 % 0,0017Bağımsız Denetim Ücreti3.544,59 % 0,0064Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri9.315,11 % 0,0168Fon Yönetim Ücreti640.814,51 % 1,1551Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu740,99 % 0,0013Gecelik Ters Repo Komisyonu6.657,66 % 0,012Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.148,58 % 0,0039Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar756,8 % 0,0014Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler21.782,73 % 0,0393TOPLAM GİDERLER686.702,43 % 1,2379DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ55.475.407,94http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855248BIST