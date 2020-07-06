***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGAK 2020 2. DÖNEM GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri941,46 % 0,0053Bağımsız Denetim Ücreti2.610 % 0,0147Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri320,76 % 0,0018Fon Yönetim Ücreti221.606,93 % 1,2465Hisse Senedi Komisyonu6.607,35 % 0,0372Tahvil Bono Komisyonu35,38 % 0,0002Gecelik Ters Repo Komisyonu607,57 % 0,0034Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.271,7 % 0,0072Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar756,8 % 0,0043Türev Araçlar Komisyonu106.941,81 % 0,6015Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler23.384,77 % 0,1315TOPLAM GİDERLER365.084,53 % 2,0535DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ17.778.788,09 % 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855249BIST