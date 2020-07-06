***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGAF 2020 2. DÖNEM GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri941,46 % 0,0155Bağımsız Denetim Ücreti2.610 % 0,0429Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1,74 % 0Fon Yönetim Ücreti76.045,01 % 1,2499Hisse Senedi Komisyonu7.803,63 % 0,1283Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu40 % 0,0007Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu636,39 % 0,0105Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar756,8 % 0,0124Türev Araçlar Komisyonu15.349,05 % 0,2523Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.523,34 % 0,0743TOPLAM GİDERLER108.707,42 % 1,7868DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ6.083.960,34 % 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855253BIST