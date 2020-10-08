***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGAF 2020 3. DÖNEM GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.990 % 0,0602Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.033,8 % 0,0156Fon Yönetim Ücreti124.698,41 % 1,8827Hisse Senedi Komisyonu11.033,52 % 0,1666Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu100 % 0,0015Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.200,33 % 0,0181Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.024,9 % 0,0155Türev Araçlar Komisyonu30.064,42 % 0,4539Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.014,58 % 0,1059TOPLAM GİDERLER181.583,92 % 2,7416DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ6.623.365,68 % 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880031BIST