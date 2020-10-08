***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGAK 2020 3. DÖNEM GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri1.423,96 % 0,0081Bağımsız Denetim Ücreti3.990 % 0,0226Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri4.445,97 % 0,0252Fon Yönetim Ücreti331.636,07 % 1,8775Hisse Senedi Komisyonu8.295,51 % 0,047Tahvil Bono Komisyonu55,22 % 0,0003Gecelik Ters Repo Komisyonu830,07 % 0,0047Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.730,49 % 0,0098Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.024,9 % 0,0058Türev Araçlar Komisyonu142.851,48 % 0,8087Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler29.685,93 % 0,1681TOPLAM GİDERLER525.969,6 % 2,9777DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ17.663.377,61http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880032BIST