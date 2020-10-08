***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGYL 2020 3. DÖNEM GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri1.423,96 % 0,0025Bağımsız Denetim Ücreti4.924,59 % 0,0087Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri24.371,05 % 0,0432Fon Yönetim Ücreti983.179,57 % 1,7414Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono Komisyonu1.012,52 % 0,0018Gecelik Ters Repo Komisyonu12.340,21 % 0,0219Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu3.907,72 % 0,0069Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar1.024,9 % 0,0018Türev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler31.062,67 % 0,055TOPLAM GİDERLER1.063.247,19 % 1,8833DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ56.457.708,91http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880033BIST