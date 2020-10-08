***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGYK 2020 3. DÖNEM GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri1.423,96 % 0,0067Bağımsız Denetim Ücreti3.990 % 0,0187Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri8.072,24 % 0,0377Fon Yönetim Ücreti240.553,74 % 1,1246Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono Komisyonu274,96 % 0,0013Gecelik Ters Repo Komisyonu2.402,8 % 0,0112Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu1.648,89 % 0,0077Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar1.024,9 % 0,0048Türev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler13.197,18 % 0,0617TOPLAM GİDERLER272.588,67 % 0,0127DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ21.390.004,31http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880034BIST