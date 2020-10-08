***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGMR 2020 3. DÖNEM GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri1.423,96 % 0,0042Bağımsız Denetim Ücreti3.990 % 0,0117Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri9.450 % 0,0277Fon Yönetim Ücreti645.281,34 % 1,8919Hisse Senedi Komisyonu31.833,6 % 0,149Tahvil Bono Komisyonu79,67 % 0,0002Gecelik Ters Repo Komisyonu3.861,22 % 0,0113Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.670,88 % 0,0049Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.024,9 % 0,003Türev Araçlar Komisyonu142.233,98 % 0,417Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler15.508,72 % 0,0455TOPLAM GİDERLER856.358,27 % 2,5107DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ34.108.411,67http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880035BIST