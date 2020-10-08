***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGBG 2020 3. DÖNEM GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri1.423,96 % 0,0223Bağımsız Denetim Ücreti3.990 % 0,0624Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri63.890,73 % 0,9995Fon Yönetim Ücreti120.342,11 % 1,8825Hisse Senedi Komisyonu1.764,75 % 0,0276Tahvil Bono KomisyonuGecelik Ters Repo Komisyonu97,61 % 0,0015Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu1.170,25 % 0,0183Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu23.108,52 % 0,3615Vergiler ve Diğer Harcamalar1.024,9 % 0,016Türev Araçlar Komisyonu2.162,32 % 0,0338Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler17.266,31 % 0,2701TOPLAM GİDERLER236.241,46 % 3,6956DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ6.392.535,42 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880036BIST