***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGAG 2020 3. DÖNEM GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri1.423,96 % 0,0093Bağımsız Denetim Ücreti3.990 % 0,0262Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri21.837,2 % 0,1433Fon Yönetim Ücreti114.581,69 % 0,7521Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono KomisyonuGecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu12,17 % 0,0001Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar440.022,04 % 2,8884Türev Araçlar Komisyonu960,22 % 0,0063Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler10.705,87 % 0,0703TOPLAM GİDERLER593.533,15 % 3,8961DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ15.233.897,2http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880037BIST