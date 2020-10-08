***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGME 2020 3. DÖNEM GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri1.423,96 % 0,005Bağımsız Denetim Ücreti4.805,03 % 0,017Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri33.935,35 % 0,1201Fon Yönetim Ücreti63.651,06 % 0,2252Hisse Senedi Komisyonu225,43 % 0,0008Tahvil Bono KomisyonuGecelik Ters Repo Komisyonu7,5 % 0Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu285,53 % 0,001Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu26.793,42 % 0,0948Vergiler ve Diğer Harcamalar1.024,9 % 0,0036Türev Araçlar Komisyonu31.447,22 % 0,1113Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler20.421,35 % 0,0723TOPLAM GİDERLER184.020,75 % 0,6511DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ28.261.819,99http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880089BIST