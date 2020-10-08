***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGPG 2020 3. DÖNEM GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri1.423,96 % 0,0014Bağımsız Denetim Ücreti5.874,59 % 0,0058Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri67.588,8 % 0,0663Fon Yönetim Ücreti1.728.020,94 % 1,6946Hisse Senedi Komisyonu199.455,33 % 0,1956Tahvil Bono Komisyonu162,85 % 0,0002Gecelik Ters Repo Komisyonu104.317,72 % 0,1023Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu5.350,06 % 0,0052Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu15.464,6 % 0,0152Vergiler ve Diğer Harcamalar1.024,9 % 0,001Türev Araçlar Komisyonu237.175,32 % 0,2326Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler126.221,27 % 0,1238TOPLAM GİDERLER2.492.080,34 % 2,4438DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ101.973.914,6http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880090BIST