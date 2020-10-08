***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGAN 2020 3. DÖNEM GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri1.450,14 % 0,0113Bağımsız Denetim Ücreti3.325 % 0,026Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri8.273,91 % 0,0646Fon Yönetim Ücreti48.128,37 % 0,3758Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono Komisyonu162,08 % 0,0013Gecelik Ters Repo Komisyonu1.744,53 % 0,0136Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu1.250,83 % 0,0098Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar1.024,9 % 0,008Türev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler14.509,71 % 0,1133TOPLAM GİDERLER79.869,47 % 0,6236DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ12.808.017,99http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880093BIST