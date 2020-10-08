***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGKS 2020 3. DÖNEM GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri1.450,14 % 0,0057Bağımsız Denetim Ücreti3.325 % 0,013Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri24.324,89 % 0,0951Fon Yönetim Ücreti288.506,34 % 1,1281Hisse Senedi Komisyonu11.232,17 % 0,0439Tahvil Bono Komisyonu77,86 % 0,0003Gecelik Ters Repo Komisyonu7.761,72 % 0,0303Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu2.143,83 % 0,0084Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar1.024,9 % 0,004Türev Araçlar Komisyonu11.168,13 % 0,0437Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler25.776,79 % 0,1008TOPLAM GİDERLER376.791,77 % 1,4733DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ25.575.344,79http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880091BIST