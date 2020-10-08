***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGSM 2020 3. DÖNEM GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri1.827,83 % 0,0006Bağımsız Denetim Ücreti22.421,14 % 0,0068Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri140.263,38 % 0,0423Fon Yönetim Ücreti748.300,01 % 0,2258Hisse Senedi Komisyonu96 % 0Tahvil Bono Komisyonu312,42 % 0,0001Gecelik Ters Repo Komisyonu417,5 % 0,0001Vadeli Ters Repo Komisyonu88,24 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu344,97 % 0,0001Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar1.024,9 % 0,0003Türev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler55.314,89 % 0,0167TOPLAM GİDERLER970.411,28 % 0,2928DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ331.384.581,14http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880094BIST