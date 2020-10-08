***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGEI 2020 3. DÖNEM GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri3.660 % 0,0079Bağımsız Denetim Ücreti3.750 % 0,0081Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri10.502,91 % 0,0226Fon Yönetim Ücreti387.909,37 % 0,8335Hisse Senedi Komisyonu728.931,05 % 1,5662Tahvil Bono Komisyonu437,62 % 0,0009Gecelik Ters Repo Komisyonu1.984,25 % 0,0043Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu1.065,69 % 0,0023Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar385,7 % 0,0008Türev Araçlar Komisyonu59.875,49 % 0,1286Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler15.600,09 % 0,0335TOPLAM GİDERLER1.214.102,17 % 0,3664DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ46.541.499,07http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880097BIST