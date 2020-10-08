***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGMZ 2020 3. DÖNEM GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri157,5 % 0,0099Bağımsız Denetim Ücreti26,22 % 0,0016Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri90,91 % 0,0057Fon Yönetim Ücreti1.389,13 % 0,087Hisse Senedi Komisyonu1.103,82 % 0,0692Tahvil Bono KomisyonuGecelik Ters Repo Komisyonu32,5 % 0,002Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu185,24 % 0,0116Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar209,3 % 0,0131Türev Araçlar Komisyonu67,61 % 0,0042Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler1.401 % 0,0878TOPLAM GİDERLER4.663,23 % 0,2921DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.596.213,63http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880102BIST