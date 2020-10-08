***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGGK 2020 3. DÖNEM GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti26,22 % 0,002Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri66 % 0,005Fon Yönetim Ücreti904,33 % 0,0689Hisse Senedi Komisyonu13,64 % 0,001Tahvil Bono KomisyonuGecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar58,8 % 0,0045Türev Araçlar Komisyonu436,11 % 0,0332Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler779,25 % 0,0593TOPLAM GİDERLER2.284,35 % 0,1739DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.313.317,63http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880103BIST