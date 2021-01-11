***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGMZ 2020 4. DÖNEM GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri899,6 % 0,01341872Bağımsız Denetim Ücreti5.299,43 % 0,07904796Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri8.525,19 % 0,12716441Fon Yönetim Ücreti16.201,54 % 0,24166726Hisse Senedi Komisyonu4.906,59 % 0,07318824Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu32,5 % 0,00048478Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu935,58 % 0,01395541Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar477,4 % 0,00712105Türev Araçlar Komisyonu1.827,1 % 0,0272536Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.221,9 % 0,10772413TOPLAM GİDERLER46.326,83 % 0,69102555DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ6.704.069,02 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900788BIST