***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGSM 2020 4. DÖNEM GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri1.953,99 % 0,00058629Bağımsız Denetim Ücreti33.340,57 % 0,01000379Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri185.827,93 % 0,05575742Fon Yönetim Ücreti996.180,51 % 0,29890264Hisse Senedi Komisyonu204,73 % 0,00006143Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu1.157,43 % 0,00034729Vadeli Ters Repo Komisyonu88,24 % 0,00002648Borsa Para Piyasası Komisyonu401,67 % 0,00012052Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.293 % 0,00038796Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler74.738,86 % 0,0224253TOPLAM GİDERLER1.295.186,93 % 0,38861911DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ333.279.266,57 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900808BIST