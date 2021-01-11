***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGAG 2020 4. DÖNEM GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri2.021,06 % 0,01248285Bağımsız Denetim Ücreti8.489,14 % 0,05243223Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri28.619 % 0,17676208Fon Yönetim Ücreti163.473,14 % 1,0096737Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu12,17 % 0,00007517Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar473.686,53 % 2,92567226Türev Araçlar Komisyonu2.450,63 % 0,01513604Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler12.090,52 % 0,07467575TOPLAM GİDERLER690.842,19 % 4,26691009DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ16.190.690,11 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900810BIST