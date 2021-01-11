***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
11.01.2021 19:44
***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
GAN 2020 4. DÖNEM GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
2.047,24 % 0,01657698
Bağımsız Denetim Ücreti
7.596,69 % 0,06151218
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
10.975,08 % 0,0888678
Fon Yönetim Ücreti
62.440,45 % 0,50559499
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
561,53 % 0,00454684
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.749,53 % 0,01416636
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.572,98 % 0,01273679
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.293 % 0,01046972
Türev Araçlar Komisyonu
80,72 % 0,00065361
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
15.217,99 % 0,12322364
TOPLAM GİDERLER
103.535,21 % 0,83834892
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
12.349.894,84 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900814
BIST
18:051.536
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -4,42
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.522
18:057,4716
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 0,0984
|Açılış
|: 7,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5233
En Düşük
7,3310
18:059,1028
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0772
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
18:05443,59
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 5,47
|Açılış
|: 443,66
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
446,01
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FROTO
|148,50
|306.138.797
|% 10,00
|
|TURGG
|146,30
|107.659.347
|% 10,00
|
|YBTAS
|16.841,10
|648.721
|% 10,00
|
|TKURU
|247,50
|1.006.068
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|18.213.738
|% 10,00
|
|EPLAS
|33,12
|2.613.820
|% -10,00
|
|PAMEL
|21,24
|1.388.929
|% -10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.411.119
|% -10,00
|
|MZHLD
|33,76
|1.707.560
|% -9,97
|
|SNKRN
|25,48
|1.231.983
|% -9,96
|
|KOZAL
|120,10
|3.596.926.099
|% 0,92
|
|EKGYO
|2,51
|2.060.057.266
|% -1,18
|
|GARAN
|10,50
|1.629.646.693
|% -2,42
|
|SKBNK
|1,63
|1.271.094.327
|% 1,24
|
|TCELL
|16,78
|1.211.077.012
|% -0,42
|
|EKGYO
|2,51
|2.060.057.266
|% -1,18
|
|SKBNK
|1,63
|1.271.094.327
|% 1,24
|
|IHLGM
|1,36
|341.022.284
|% -2,86
|
|OZGYO
|2,68
|631.128.822
|% 5,51
|
|TSKB
|1,81
|375.915.752
|% -1,63
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4599
|7,4716
|% 1,33
|
|Euro
|9,0818
|9,1028
|% 0,86
|
|Sterlin
|10,0598
|10,1103
|% 0,89
|
|Frank
|8,3546
|8,4049
|% 0,71
|
|Riyal
|1,9833
|1,9933
|% 1,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|0,96
|
|Altın Gr.
|443
|443
|4,76
|
|Cumhuriyet
|2.944
|2.989
|-24,00
|
|Tam
|2.930
|3.004
|-19,35
|
|Yarım
|1.416
|1.453
|-9,36
|
|Çeyrek
|710
|727
|-4,68
|
|Gümüş.Ons
|25,19
|25,22
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|0,02
|
|B. Petrol
|55,61
|55,61
|-0,38
|