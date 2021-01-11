***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGAN 2020 4. DÖNEM GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri2.047,24 % 0,01657698Bağımsız Denetim Ücreti7.596,69 % 0,06151218Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri10.975,08 % 0,0888678Fon Yönetim Ücreti62.440,45 % 0,50559499Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu561,53 % 0,00454684Gecelik Ters Repo Komisyonu1.749,53 % 0,01416636Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.572,98 % 0,01273679Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.293 % 0,01046972Türev Araçlar Komisyonu80,72 % 0,00065361Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler15.217,99 % 0,12322364TOPLAM GİDERLER103.535,21 % 0,83834892DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ12.349.894,84 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900814BIST