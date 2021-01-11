***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGKS 2020 4. DÖNEM GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri2.047,24 % 0,00741399Bağımsız Denetim Ücreti7.596,69 % 0,02751108Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri36.634,36 % 0,13266974Fon Yönetim Ücreti410.533 % 1,48672737Hisse Senedi Komisyonu11.777,94 % 0,0426533Tahvil Bono Komisyonu77,86 % 0,00028197Gecelik Ters Repo Komisyonu8.411,18 % 0,03046072Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.958,02 % 0,01071234Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.293 % 0,00468254Türev Araçlar Komisyonu14.906,93 % 0,0539848Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler31.297,7 % 0,11334326TOPLAM GİDERLER527.533,92 % 1,9104411DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ27.613.199,84 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900815BIST