***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
11.01.2021 19:45
***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
GBG 2020 4. DÖNEM GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
2.021,06 % 0,03147567
Bağımsız Denetim Ücreti
8.489,19 % 0,13220931
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
81.105,37 % 1,26312231
Fon Yönetim Ücreti
164.849,61 % 2,56734198
Hisse Senedi Komisyonu
1.900,8 % 0,02960276
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
97,61 % 0,00152016
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.598,17 % 0,02488965
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
24.002,68 % 0,37381397
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.528,68 % 0,02380742
Türev Araçlar Komisyonu
2.294,51 % 0,03573434
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
16.992,08 % 0,26463199
TOPLAM GİDERLER
304.879,76 % 4,74814957
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
6.421.022,66 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900819
BIST
18:051.536
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -4,42
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.522
18:057,4634
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,0902
|Açılış
|: 7,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5233
En Düşük
7,3310
18:059,0967
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0711
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
18:05443,91
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 5,79
|Açılış
|: 443,91
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
446,01
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FROTO
|148,50
|306.138.797
|% 10,00
|
|TURGG
|146,30
|107.659.347
|% 10,00
|
|YBTAS
|16.841,10
|648.721
|% 10,00
|
|TKURU
|247,50
|1.006.068
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|18.213.738
|% 10,00
|
|EPLAS
|33,12
|2.613.820
|% -10,00
|
|PAMEL
|21,24
|1.388.929
|% -10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.411.119
|% -10,00
|
|MZHLD
|33,76
|1.707.560
|% -9,97
|
|SNKRN
|25,48
|1.231.983
|% -9,96
|
|KOZAL
|120,10
|3.596.926.099
|% 0,92
|
|EKGYO
|2,51
|2.060.057.266
|% -1,18
|
|GARAN
|10,50
|1.629.646.693
|% -2,42
|
|SKBNK
|1,63
|1.271.094.327
|% 1,24
|
|TCELL
|16,78
|1.211.077.012
|% -0,42
|
|EKGYO
|2,51
|2.060.057.266
|% -1,18
|
|SKBNK
|1,63
|1.271.094.327
|% 1,24
|
|IHLGM
|1,36
|341.022.284
|% -2,86
|
|OZGYO
|2,68
|631.128.822
|% 5,51
|
|TSKB
|1,81
|375.915.752
|% -1,63
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4608
|7,4634
|% 1,22
|
|Euro
|9,0822
|9,0967
|% 0,79
|
|Sterlin
|10,0549
|10,1053
|% 0,84
|
|Frank
|8,3529
|8,4033
|% 0,69
|
|Riyal
|1,9834
|1,9933
|% 1,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|0,96
|
|Altın Gr.
|443
|443
|4,76
|
|Cumhuriyet
|2.944
|2.989
|-24,00
|
|Tam
|2.930
|3.004
|-19,35
|
|Yarım
|1.416
|1.453
|-9,36
|
|Çeyrek
|710
|727
|-4,68
|
|Gümüş.Ons
|25,19
|25,22
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|0,02
|
|B. Petrol
|55,61
|55,61
|-0,38
|