***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGBG 2020 4. DÖNEM GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri2.021,06 % 0,03147567Bağımsız Denetim Ücreti8.489,19 % 0,13220931Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri81.105,37 % 1,26312231Fon Yönetim Ücreti164.849,61 % 2,56734198Hisse Senedi Komisyonu1.900,8 % 0,02960276Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu97,61 % 0,00152016Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.598,17 % 0,02488965Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu24.002,68 % 0,37381397Vergiler ve Diğer Harcamalar1.528,68 % 0,02380742Türev Araçlar Komisyonu2.294,51 % 0,03573434Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler16.992,08 % 0,26463199TOPLAM GİDERLER304.879,76 % 4,74814957DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ6.421.022,66 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900819BIST