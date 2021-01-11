***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGYL 2020 4. DÖNEM GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri2.730,6 % 0,00480108Bağımsız Denetim Ücreti9.423,78 % 0,01656935Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri35.029,98 % 0,06159144Fon Yönetim Ücreti1.321.454,73 % 2,3234469Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu361,79 % 0,00063612Gecelik Ters Repo Komisyonu15.410,26 % 0,02709508Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu6.189,44 % 0,01088258Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.293 % 0,00227342Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler37.642,28 % 0,06618451TOPLAM GİDERLER1.429.535,86 % 2,51348048DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ56.874.754,85 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900823BIST