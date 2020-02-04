***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
04.02.2020 16:35
***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,000863 0,315 0,000863 0,315 0 - 0 - 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816977
BIST
16:48121.745
En Yüksek
|Değişim
|: 2,10%
|| 2.501,97
|Açılış
|: 120.476
|
|Önceki Kapanış
|: 119.243
|
121.804
En Düşük
120.159
16:485,9840
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0013
|Açılış
|: 5,9810
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9820
|
5,9880
En Düşük
5,9624
16:486,6094
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0105
|Açılış
|: 6,6020
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6080
|
6,6241
En Düşük
6,5928
16:48300,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -2,48
|Açılış
|: 300,96
|
|Önceki Kapanış
|: 303,44
|
304,00
En Düşük
300,47
BIST En Aktif Hisseler
|CELHA
|11,75
|23.043.499
|% 17,97
|
|TEKTU
|1,58
|262.730.789
|% 16,18
|
|HLGYO
|1,72
|215.843.603
|% 15,44
|
|DOKTA
|88,55
|31.686.616
|% 15,00
|
|GYHOL
|23,00
|512.558
|% 13,86
|
|ESCOM
|2,81
|1.754.944
|% -7,87
|
|KSTUR
|24,00
|8.252
|% -5,88
|
|MTRYO
|5,30
|24.457
|% -5,69
|
|MRGYO
|1,53
|18.668.524
|% -3,77
|
|MEMSA
|0,37
|244.939
|% -2,63
|
|THYAO
|14,31
|1.197.558.018
|% 3,40
|
|PETKM
|4,20
|689.763.335
|% 2,19
|
|HALKB
|7,40
|674.463.333
|% 7,56
|
|ASELS
|24,28
|600.550.187
|% 3,85
|
|SISE
|5,63
|495.831.758
|% 0,90
|
|TEKTU
|1,58
|262.730.789
|% 16,18
|
|PETKM
|4,20
|689.763.335
|% 2,19
|
|KRDMD
|2,90
|389.641.197
|% 2,84
|
|HLGYO
|1,72
|215.843.603
|% 15,44
|
|ISGYO
|1,91
|238.487.987
|% 2,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7706
|7,8096
|% 0,25
|
|Frank
|6,1464
|6,1835
|% -0,36
|
|Riyal
|1,5895
|1,5975
|% -0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.565
|1.565
|-11,62
|
|Altın Gr.
|301
|301
|-2,06
|
|Cumhuriyet
|1.995
|2.025
|-15,00
|
|Tam
|1.987
|2.037
|-14,50
|
|Yarım
|960
|985
|-7,01
|
|Çeyrek
|482
|493
|-3,51
|
|Gümüş.Ons
|17,68
|17,72
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,00
|
|B. Petrol
|55,41
|55,41
|0,32
|
Seans Raporu
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17:03XU100
Endeks 121, 776 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 12 üstünde . İşlem hacmi 10, 275.00 milyon TL de
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17:03LIDFA
Yüzde 8.68 oranında artışla 5.26 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 565, 013 adet işlem
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17:01PGSUS
Yüzde 6.06 oranında artışla 74.35 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 040, 808 adet işlem
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17:00IHYAY
Yüzde 8.65 oranında artışla 1.13 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 196, 858 adet işlem
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16:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2438, 33 artarak (% 2.16 ) 115, 365