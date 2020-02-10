***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.02.2020 15:44
***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) omisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
1 0,00630 2,30 0,00630 2,30 0 - 0 - 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818010
BIST
16:00117.433
En Yüksek
|Değişim
|: -2,96%
|| -3.582,44
|Açılış
|: 120.459
|
|Önceki Kapanış
|: 121.015
|
121.190
En Düşük
117.433
16:006,0187
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0024
|Açılış
|: 6,0180
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0130
|
6,0214
En Düşük
5,9746
16:006,5965
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0079
|Açılış
|: 6,5880
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5850
|
6,5982
En Düşük
6,5480
16:00304,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,67
|Açılış
|: 304,41
|
|Önceki Kapanış
|: 303,75
|
304,53
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|9,15
|39.331.970
|% 19,92
|
|SAYAS
|3,04
|5.785.064
|% 11,36
|
|TSPOR
|3,43
|668.526.245
|% 8,20
|
|ATLAS
|1,80
|20.969.562
|% 7,14
|
|ALCTL
|17,60
|53.732.492
|% 6,80
|
|DOKTA
|46,34
|57.021.826
|% -14,89
|
|GYHOL
|25,28
|7.158.807
|% -13,42
|
|IZTAR
|2,89
|797.396
|% -12,69
|
|LINK
|29,50
|2.815.611
|% -11,41
|
|TACTR
|3,00
|443.553
|% -9,91
|
|THYAO
|14,05
|1.493.231.167
|% -2,90
|
|TSPOR
|3,43
|668.526.245
|% 8,20
|
|PETKM
|4,01
|387.602.738
|% -2,43
|
|KRDMD
|2,80
|383.424.683
|% -4,44
|
|SASA
|9,12
|373.520.672
|% -1,08
|
|IHLGM
|1,18
|280.353.399
|% -4,07
|
|TSPOR
|3,43
|668.526.245
|% 8,20
|
|EKGYO
|1,65
|287.275.538
|% -1,79
|
|MNDRS
|1,52
|215.187.547
|% 1,33
|
|KRDMD
|2,80
|383.424.683
|% -4,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7617
|7,8006
|% 0,42
|
|Frank
|6,1341
|6,1710
|% 0,06
|
|Riyal
|1,6001
|1,6081
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.573
|1.573
|3,05
|
|Altın Gr.
|304
|304
|0,55
|
|Cumhuriyet
|2.013
|2.043
|2,00
|
|Tam
|2.004
|2.055
|4,16
|
|Yarım
|969
|994
|2,01
|
|Çeyrek
|486
|497
|1,01
|
|Gümüş.Ons
|17,78
|17,82
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,44
|0,02
|
|B. Petrol
|54,39
|54,39
|-0,06
|
Seans Raporu
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-
16:12XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3368, 53 kaybederek (% -2.33 ) 141, 480
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16:12
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, TSPOR, PETKM
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16:12XU100
Endeks 117, 775 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 68 altında . İşlem hacmi 9, 542.00 milyon TL de
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16:12HLGYO
Yüzde -6.88 oranında düşüşle 1.49 lira fiyatla işlem gören hissede 48, 859, 824 adet işlem
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16:11SARKY
Yüzde -5.50 oranında düşüşle 5.67 lira fiyatla işlem gören hissede 206, 583 adet işlem