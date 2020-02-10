***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.02.2020 15:44
***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
1 0,0082 0,30 0,0082 0,30 0 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818011
BIST
15:36118.880
En Yüksek
|Değişim
|: -1,76%
|| -2.135,26
|Açılış
|: 120.459
|
|Önceki Kapanış
|: 121.015
|
121.190
En Düşük
118.787
15:366,0202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0039
|Açılış
|: 6,0180
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0130
|
6,0214
En Düşük
5,9746
15:366,5989
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0103
|Açılış
|: 6,5890
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5850
|
6,5989
En Düşük
6,5480
15:36304,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,44
|Açılış
|: 304,18
|
|Önceki Kapanış
|: 303,75
|
304,53
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|9,15
|34.949.633
|% 19,92
|
|TSPOR
|3,64
|572.698.150
|% 14,83
|
|SAYAS
|3,13
|3.932.432
|% 14,65
|
|DESA
|5,76
|36.725.407
|% 12,06
|
|RYSAS
|11,02
|15.080.471
|% 10,42
|
|DOKTA
|47,00
|53.045.324
|% -13,68
|
|LINK
|29,62
|2.658.969
|% -11,05
|
|TACTR
|3,00
|443.553
|% -9,91
|
|IZTAR
|2,99
|674.348
|% -9,67
|
|GYHOL
|26,40
|6.925.461
|% -9,59
|
|THYAO
|14,21
|1.245.075.195
|% -1,80
|
|TSPOR
|3,64
|572.698.150
|% 14,83
|
|SASA
|9,35
|339.575.391
|% 1,41
|
|PETKM
|4,04
|329.673.383
|% -1,70
|
|KRDMD
|2,84
|300.292.388
|% -3,07
|
|IHLGM
|1,28
|238.333.450
|% 4,07
|
|TSPOR
|3,64
|572.698.150
|% 14,83
|
|EKGYO
|1,67
|251.813.492
|% -0,60
|
|MNDRS
|1,57
|201.297.358
|% 4,67
|
|KRDMD
|2,84
|300.292.388
|% -3,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7582
|7,7971
|% 0,38
|
|Frank
|6,1326
|6,1695
|% 0,04
|
|Riyal
|1,6000
|1,6081
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.572
|1.572
|1,78
|
|Altın Gr.
|304
|304
|0,47
|
|Cumhuriyet
|2.011
|2.042
|1,00
|
|Tam
|2.004
|2.054
|3,54
|
|Yarım
|969
|994
|1,71
|
|Çeyrek
|486
|497
|0,86
|
|Gümüş.Ons
|17,76
|17,80
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,44
|0,01
|
|B. Petrol
|54,38
|54,38
|-0,07
|