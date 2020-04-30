***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü Serbest Şemsiye FonuISIN Kodu TRYGEPO00088Fonun Süresi SüresizFonun Halka Arz Tarihiİhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi1 30.04.2020Portföy Yöneticisi Kuruluşİhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı1 Gedik Portföy Yönetimi A.Ş.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler00:00-13:00 Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Fon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerhttps://www.gedikportfoy.com.tr Portföye riskten korunmave/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak sekilde ortaklık payları, özel sektör ve kamu borglanmaaragları,altın ve diZer kıymetli madenler, faiz, döviz/kur ve finansal endekslere dayalı türev araglar (vadeli islem ve opsiyon sözlesmeleri), swap sözlesmeleri, saklı türev araglar, yapılandırılmıs borglanma aracları, varantlar ve sertifikalar dahiledilir.Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon makroekonomik veriler, istatistiksel ve diger analizlerle olusacak piyasa beklentileri dogrultusunda hem TL hem dóviz cinsi finansal varliklara yatırım yaparak portföy degerini artırıp, Türk Lirası bazında mutlak getiri yaratmayı hedeflemektedir.Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.%75 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi + %25 BISTKYD 1 Aylik Mevduat USD Endeksi ]*1.20 "Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonlarıİhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)1 0,00548 2 0,00548 2Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarOzan Dinçer 30.04.2020 14 Düzey 3 Lisansı, Türev LisansıFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarSerdar Gürsoy 11.03.2021 2005-2009 Deniz Yatırım A.Ş. Müşteri Temsilcisi, 2009-2010 Denizbank A.Ş. Bireysel Bankacılık Yetkilisi, 2010 - devam ediyor Gedik Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 18 Düzey 3 Lisansı, Türev LisansıEral İlhan Karayazıcı 02.08.2016 2008-Devam ediyor Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Portföy Yönetim Müdürü 25 Düzey 3 Lisansı, Türev Lisansıİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaEsas Maltepe Ofis Park Altayçeşme Mah. Çamlı Sok. No:21 Kat:11 Maltepe /İstanbul 216 4530000 216 3771136 gedikportfoy@gedik.comBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaHasan Halim Çun Genel Müdür 216 4530000 hcun@gedik.comSerdar Gürsoy Portföy Yöneticisi 216 4530000 sgursoy@gedik.comNalan Yetiş Mali İşler Sorumlusu 216 4530000 nkursun@gedik.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841429BIST