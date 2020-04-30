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***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

30.04.2020 10:39
GÜNCEL HABERLER



***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü Serbest Şemsiye Fonu
ISIN Kodu TRYGEPO00088
Fonun Süresi Süresiz

Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
1 30.04.2020

Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
1 Gedik Portföy Yönetimi A.Ş.

Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
00:00-13:00 Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
https://www.gedikportfoy.com.tr Portföye riskten korunmave/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak sekilde ortaklık payları, özel sektör ve kamu borglanmaaragları,altın ve diZer kıymetli madenler, faiz, döviz/kur ve finansal endekslere dayalı türev araglar (vadeli islem ve opsiyon sözlesmeleri), swap sözlesmeleri, saklı türev araglar, yapılandırılmıs borglanma aracları, varantlar ve sertifikalar dahiledilir.

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon makroekonomik veriler, istatistiksel ve diger analizlerle olusacak piyasa beklentileri dogrultusunda hem TL hem dóviz cinsi finansal varliklara yatırım yaparak portföy degerini artırıp, Türk Lirası bazında mutlak getiri yaratmayı hedeflemektedir.

Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
%75 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi + %25 BISTKYD 1 Aylik Mevduat USD Endeksi ]*1.20 "

Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
1 0,00548 2 0,00548 2

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ozan Dinçer 30.04.2020 14 Düzey 3 Lisansı, Türev Lisansı

Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Serdar Gürsoy 11.03.2021 2005-2009 Deniz Yatırım A.Ş. Müşteri Temsilcisi, 2009-2010 Denizbank A.Ş. Bireysel Bankacılık Yetkilisi, 2010 - devam ediyor Gedik Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 18 Düzey 3 Lisansı, Türev Lisansı
Eral İlhan Karayazıcı 02.08.2016 2008-Devam ediyor Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Portföy Yönetim Müdürü 25 Düzey 3 Lisansı, Türev Lisansı

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Esas Maltepe Ofis Park Altayçeşme Mah. Çamlı Sok. No:21 Kat:11 Maltepe /İstanbul 216 4530000 216 3771136 gedikportfoy@gedik.com

Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Hasan Halim Çun Genel Müdür 216 4530000 hcun@gedik.com
Serdar Gürsoy Portföy Yöneticisi 216 4530000 sgursoy@gedik.com
Nalan Yetiş Mali İşler Sorumlusu 216 4530000 nkursun@gedik.com




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841429


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ARTI 2,14 1.289.418 % 9,74  
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Sterlin 8,6827 8,7262 % 0,48  
Frank 7,1617 7,2049 % 0,75  
Riyal 1,8535 1,8628 % 0,55  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.718 1.719 5,17  
Altın Gr. 385 386 2,80  
Cumhuriyet 2.471 2.529 16,40  
Tam 2.536 2.591 16,80  
Yarım 1.236 1.266 8,20  
Çeyrek 620 633 4,10  
Gümüş.Ons 15,36 15,38 0,07  
Gümüş Gr. 3,44 3,45 0,03  
B. Petrol 26,05 26,05 1,83  
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