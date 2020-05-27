***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
27.05.2020 15:15
***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,000773 0,282 0,000773 0,282 0 - 0 - 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846902
BIST
15:08105.337
En Yüksek
|Değişim
|: 2,24%
|| 2.312,21
|Açılış
|: 103.798
|
|Önceki Kapanış
|: 103.024
|
105.348
En Düşük
103.798
15:086,7789
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0536
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7837
En Düşük
6,6969
15:087,4564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0656
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4753
En Düşük
7,3528
15:08370,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 1,75
|Açılış
|: 370,37
|
|Önceki Kapanış
|: 368,62
|
372,75
En Düşük
368,43
BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|3,85
|15.415.430
|% 10,00
|
|KENT
|473,60
|12.293.800
|% 9,99
|
|DOCO
|378,80
|217.518.810
|% 9,99
|
|ALCTL
|21,30
|12.378.942
|% 9,96
|
|YAPRK
|12,26
|8.635.820
|% 9,96
|
|AYCES
|29,34
|1.710.734
|% -10,00
|
|EKIZ
|9,99
|635.474
|% -10,00
|
|CMENT
|35,20
|6.301.341
|% -9,97
|
|RTALB
|28,02
|25.074.799
|% -9,96
|
|TKURU
|16,91
|208.551
|% -9,96
|
|THYAO
|12,24
|1.433.132.547
|% 9,19
|
|GARAN
|7,62
|924.764.314
|% 1,06
|
|ASELS
|30,12
|708.372.244
|% 2,87
|
|PGSUS
|58,30
|630.930.380
|% 8,47
|
|TSPOR
|5,52
|563.330.325
|% 6,56
|
|EKGYO
|1,43
|218.709.285
|% 5,15
|
|GSRAY
|2,94
|383.035.215
|% 9,29
|
|GARAN
|7,62
|924.764.314
|% 1,06
|
|THYAO
|12,24
|1.433.132.547
|% 9,19
|
|TSPOR
|5,52
|563.330.325
|% 6,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2910
|8,3326
|% 0,56
|
|Frank
|6,9450
|6,9868
|% 0,46
|
|Riyal
|1,7989
|1,8079
|% 1,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.700
|1.700
|-10,67
|
|Altın Gr.
|371
|371
|2,11
|
|Cumhuriyet
|2.405
|2.434
|3,40
|
|Tam
|2.476
|2.497
|3,70
|
|Yarım
|1.208
|1.221
|1,70
|
|Çeyrek
|604
|611
|1,40
|
|Gümüş.Ons
|17,03
|17,07
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,71
|3,71
|0,02
|
|B. Petrol
|35,63
|35,63
|-0,54
|