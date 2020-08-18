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***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

18.08.2020 12:26
GÜNCEL HABERLER



***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü SERBEST ŞEMSİYE FON
ISIN Kodu TRYGEPO00096
Fonun Süresi SÜRESİZ

Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
10.08.2020

Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
GEDIK PORTFOY YONETIMI A.S.

Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
09:00-13:00 Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon portföyünün en az %51°i devamli olarak BIST't ortaklik paylarina yatirilir. Fon, piyasa koşullarını dikkate alarak varlik dağılımını asgari ve azami sınırlamalar dahilinde belirleyebilir. Fon'un yatirim stratejisine uygun yapilandirimis yatirim araclari fon portföyüne dahil edilebilir. Ayrıca fonun içindeki nakit tutarlar kısa vadeli likidite ihtiyaclarının karsılanmasi amacıyla BIST Repo ve Ters Repo Piyasası'nda, Takasbank Para Piyasasi'nda ve/veya mevduat/katilma hesaplarmda degerlendirilebilecektir.

Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
%51 BİST 100 Getiri Endeksi+%49 BİST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi

Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,001644 0,60 0,001644 0,60

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ozan Dinçer 30.04.2020 14 Düzey 3 Lisansı,Türev Lisansı

Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Serdar Gürsoy 11.03.2020 2005-2009 Deniz Yatırım A.Ş.Müşteri Temsilcisi.2009-2010 Denizbank A.Ş.Bireysel Bankacılık Yetkilisi,2010-devam ediyor Gedik Portföy YönetimiA.Ş. portföy Yöneticisi 18 Düzey 3 Lisansı,Türev Lisansı
Eral İlhan Karayazıcı 02.08.2016 2008-devam ediyor Gedik Yatırım Mnekul Değerler A.Ş. Portföy Yönetim Müdürü 25 Düzey 3 Lisansı,Türev Lisansı

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta

Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Hasan Halim Çun Genel Müdür 216 4530000 hcun@gedik.com
Serdar Gürsoy Portföy Yöneticisi 216 4530000 sgursoy@gedik.com
Nalan Yetiş Mali İşler Sorumlusu 216 4530000 nalan.yetis@gedik.com




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869647


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Altın Gr. 476 476 5,33  
Cumhuriyet 3.165 3.213 34,00  
Tam 3.147 3.227 26,54  
Yarım 1.521 1.561 12,84  
Çeyrek 763 780 6,42  
Gümüş.Ons 28,12 28,15 0,64  
Gümüş Gr. 6,65 6,66 0,13  
B. Petrol 45,18 45,18 -0,19  
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