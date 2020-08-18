***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü SERBEST ŞEMSİYE FONISIN Kodu TRYGEPO00096Fonun Süresi SÜRESİZFonun Halka Arz Tarihiİhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi10.08.2020Portföy Yöneticisi Kuruluşİhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret UnvanıGEDIK PORTFOY YONETIMI A.S.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler09:00-13:00 Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon portföyünün en az %51°i devamli olarak BIST't ortaklik paylarina yatirilir. Fon, piyasa koşullarını dikkate alarak varlik dağılımını asgari ve azami sınırlamalar dahilinde belirleyebilir. Fon'un yatirim stratejisine uygun yapilandirimis yatirim araclari fon portföyüne dahil edilebilir. Ayrıca fonun içindeki nakit tutarlar kısa vadeli likidite ihtiyaclarının karsılanmasi amacıyla BIST Repo ve Ters Repo Piyasası'nda, Takasbank Para Piyasasi'nda ve/veya mevduat/katilma hesaplarmda degerlendirilebilecektir.Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.%51 BİST 100 Getiri Endeksi+%49 BİST-KYD 1 Aylık Mevduat USD EndeksiKomisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonlarıİhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)0,001644 0,60 0,001644 0,60Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarOzan Dinçer 30.04.2020 14 Düzey 3 Lisansı,Türev LisansıFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarSerdar Gürsoy 11.03.2020 2005-2009 Deniz Yatırım A.Ş.Müşteri Temsilcisi.2009-2010 Denizbank A.Ş.Bireysel Bankacılık Yetkilisi,2010-devam ediyor Gedik Portföy YönetimiA.Ş. portföy Yöneticisi 18 Düzey 3 Lisansı,Türev LisansıEral İlhan Karayazıcı 02.08.2016 2008-devam ediyor Gedik Yatırım Mnekul Değerler A.Ş. Portföy Yönetim Müdürü 25 Düzey 3 Lisansı,Türev Lisansıİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaHasan Halim Çun Genel Müdür 216 4530000 hcun@gedik.comSerdar Gürsoy Portföy Yöneticisi 216 4530000 sgursoy@gedik.comNalan Yetiş Mali İşler Sorumlusu 216 4530000 nalan.yetis@gedik.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869647BIST