***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü GEDİK PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER ŞEMSİYE FONUISIN Kodu TRYGEPO00104Fonun Süresi SÜRESİZFonun Halka Arz Tarihiİhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi01.09.2020Portföy Yöneticisi Kuruluşİhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret UnvanıGEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler09:00-13:30 TEFAS,Genel Müdürlük,Online Şube 100 VARFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon'un yatırım stratejisi olarak fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak borsada işlem gören altın ve altına dayalı para ve sermaye piyasası araçları ile altına dayalı endekesleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırıır.Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonlarıİhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)0,00247 0,90 0,00247 0,90 0 0 0 0 0Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarOZAN DİNÇER 30.04.2020 14 Düzey 3 Lisansı,Türev LisansıFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarSerdar Gürsoy 11.03.2020 2005-2009 Deniz Yatırım A.Ş.Müşteri Temsilcisi.2009-2010 Denizbank A.Ş.Bireysel Bankacılık Yetkilisi,2010-devam ediyor Gedik Portföy YönetimiA.Ş. portföy Yöneticisi 18 Düzey 3 Lisansı,Türev LisansıEral İlhan Karayazıcı 02.08.2016 2008-devam ediyor Gedik Yatırım Mnekul Değerler A.Ş. Portföy Yönetim Müdürü 25 Düzey 3 Lisansı,Türev Lisansıİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaEsas Maltepe Ofis Park Altayçeşme Mah. Çamlı Sok. No:21 K:11 Maltepe/İstanbul 216 453 00 00 216 3771136 gedikportfoy@gedik.comBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaHasan Halim Çun Genel Müdür 216 4530000 hcun@gedik.comSerdar Gürsoy Portföy Yöneticisi 216 4530000 sgursoy@gedik.comNalan Yetiş Mali İşler Sorumlusu 216 4530000 nalan.yetis@gedik.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874004BIST