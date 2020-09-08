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***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

08.09.2020 17:57
GÜNCEL HABERLER



***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü GEDİK PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER ŞEMSİYE FONU
ISIN Kodu TRYGEPO00104
Fonun Süresi SÜRESİZ

Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
01.09.2020

Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
09:00-13:30 TEFAS,Genel Müdürlük,Online Şube 100 VAR

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon'un yatırım stratejisi olarak fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak borsada işlem gören altın ve altına dayalı para ve sermaye piyasası araçları ile altına dayalı endekesleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırıır.

Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,00247 0,90 0,00247 0,90 0 0 0 0 0

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
OZAN DİNÇER 30.04.2020 14 Düzey 3 Lisansı,Türev Lisansı

Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Serdar Gürsoy 11.03.2020 2005-2009 Deniz Yatırım A.Ş.Müşteri Temsilcisi.2009-2010 Denizbank A.Ş.Bireysel Bankacılık Yetkilisi,2010-devam ediyor Gedik Portföy YönetimiA.Ş. portföy Yöneticisi 18 Düzey 3 Lisansı,Türev Lisansı
Eral İlhan Karayazıcı 02.08.2016 2008-devam ediyor Gedik Yatırım Mnekul Değerler A.Ş. Portföy Yönetim Müdürü 25 Düzey 3 Lisansı,Türev Lisansı

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Esas Maltepe Ofis Park Altayçeşme Mah. Çamlı Sok. No:21 K:11 Maltepe/İstanbul 216 453 00 00 216 3771136 gedikportfoy@gedik.com

Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Hasan Halim Çun Genel Müdür 216 4530000 hcun@gedik.com
Serdar Gürsoy Portföy Yöneticisi 216 4530000 sgursoy@gedik.com
Nalan Yetiş Mali İşler Sorumlusu 216 4530000 nalan.yetis@gedik.com




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874004


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SERVE 11,11 1.666.442 % 10,00  
RALYH 5,94 18.502.292 % 10,00  
DITAS 36,30 5.767.616 % 10,00  
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Altın Gr. 464 464 1,81  
Cumhuriyet 3.070 3.117 -1,00  
Tam 3.060 3.137 1,37  
Yarım 1.479 1.518 0,66  
Çeyrek 742 759 0,33  
Gümüş.Ons 26,63 26,66 -0,21  
Gümüş Gr. 6,36 6,37 -0,07  
B. Petrol 39,48 39,48 -2,54  
Seans Raporu 18:05
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