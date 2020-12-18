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***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

18.12.2020 21:59



***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.gedikportfoy.com.tr Portföye riskten korunmave/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak sekilde ortaklık payları, özel sektör ve kamu borglanmaaragları,altın ve diZer kıymetli madenler, faiz, döviz/kur ve finansal endekslere dayalı türev araglar (vadeli islem ve opsiyon sözlesmeleri), swap sözlesmeleri, saklı türev araglar, yapılandırılmıs borglanma aracları, varantlar ve sertifikalar dahiledilir.

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
SERPİL ASLAN BEKTAŞ 07.12.2020 12 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893954


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BRYAT 460,50 62.028.980 % 9,98  
ALCAR 281,10 37.470.269 % 9,98  
OTKAR 260,20 428.846.481 % 9,97  
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Altın Gr. 462 462 -4,77  
Cumhuriyet 3.076 3.123 -39,00  
Tam 3.066 3.143 -34,80  
Yarım 1.482 1.521 -16,83  
Çeyrek 743 760 -8,42  
Gümüş.Ons 25,80 25,84 -0,15  
Gümüş Gr. 6,34 6,35 -0,09  
B. Petrol 52,14 52,14 0,64  
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