Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

11.01.2021 17:53



***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Saklama Kuruluşu DENİZBANK A.Ş.
Fonun Satış Başlangıç Tarihi 11.12.2020
ISIN Kodu TRYGEPO00047
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Süresi 7 YIL
Fonun Yatırım Stratejisi Fon halka açık olmayan büyüme potansiyeli yüksek, mali yapısının kuvvetlendirilmesi gereken anonim ve limited şirketlere sermaye koyarak, bunların ihraç ettiği İslami finansman prensiplerine uygun menkul kıymetleri satın alarak veya mevzuatın izin verdiği diğer her türlü yöntemi kullanarak yatırım yapmayı hedeflemektedir.


Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler

Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Serpil ASLAN BEKTAŞ 07.12.2020 12 yıl Düzey 3 ve Türev Araçlar Lİsansı

Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Onur TOPAÇ Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. CEO ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili
İsmail Barış ÖZİSTEK Gedik Portföy Yönetimi A.Ş. yönetim kurulu üyesi 5 yıldan fazla tecrübeye sahip
Hasan Halim ÇUN Gedik Portföy Yönetimi A.Ş.- Genel Müdür (2008-devam)
Burak BALIK Gedik Portföy Yönetimi A.Ş. 5 yıldan fazla tecrübeye sahip
Orhan Kenan ÇOLPAN BV Teknoloji İş Geliştirme ve Organizasyon Hizmetleri A.Ş. (Boğaziçi Ventures) Yönetim Kurulu Üyesi

Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Serdar GÜRSOY Portföy Yöneticisi 22 yıl Düzey 3 ve Türev araçları lisansı
Eral İlhan KARAYAZICI Portföy Yöneticisi 24 yıl Düzey 3 ve Türev araçları lisansı

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Altayçeşme mah.Çamlı sok.no:21/45 Ofispark Maltepe/İst. 216 4530000 www.gedikportfoy.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Hasan Halim ÇUN Genel Müdür 216 4530000 hcun@gedik.com
Serdar GÜRSOY Portföy Yöneticisi 216 4530000 sgursoy@gedik.com
Nalan YETİŞ Mali İşler Sorumlusu 216 4530000 nalan.yetis@gedik.com




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900536


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.536
Değişim :  -0,29% |  -4,42
Açılış :  1.540  
Önceki Kapanış :  1.541  
En Yüksek
1.557 En Düşük
1.522
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
FROTO 148,50 306.138.797 % 10,00  
TURGG 146,30 107.659.347 % 10,00  
YBTAS 16.841,10 648.721 % 10,00  
TKURU 247,50 1.006.068 % 10,00  
YAPRK 88,55 18.213.738 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4685 7,4742 % 1,37  
Euro 9,0815 9,0970 % 0,79  
Sterlin 10,0464 10,0967 % 0,76  
Frank 8,3525 8,4029 % 0,69  
Riyal 1,9862 1,9961 % 1,37  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.849 1.849 0,83  
Altın Gr. 444 444 5,95  
Cumhuriyet 2.944 2.989 -24,00  
Tam 2.930 3.004 -19,35  
Yarım 1.416 1.453 -9,36  
Çeyrek 710 727 -4,68  
Gümüş.Ons 25,15 25,18 -0,14  
Gümüş Gr. 6,04 6,05 0,04  
B. Petrol 55,55 55,55 -0,44  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru