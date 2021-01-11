***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Saklama Kuruluşu DENİZBANK A.Ş.Fonun Satış Başlangıç Tarihi 11.12.2020ISIN Kodu TRYGEPO00047Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Fonun Süresi 7 YILFonun Yatırım Stratejisi Fon halka açık olmayan büyüme potansiyeli yüksek, mali yapısının kuvvetlendirilmesi gereken anonim ve limited şirketlere sermaye koyarak, bunların ihraç ettiği İslami finansman prensiplerine uygun menkul kıymetleri satın alarak veya mevzuatın izin verdiği diğer her türlü yöntemi kullanarak yatırım yapmayı hedeflemektedir.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerFon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarSerpil ASLAN BEKTAŞ 07.12.2020 12 yıl Düzey 3 ve Türev Araçlar LİsansıFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarOnur TOPAÇ Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. CEO ve Yönetim Kurulu Başkan Vekiliİsmail Barış ÖZİSTEK Gedik Portföy Yönetimi A.Ş. yönetim kurulu üyesi 5 yıldan fazla tecrübeye sahipHasan Halim ÇUN Gedik Portföy Yönetimi A.Ş.- Genel Müdür (2008-devam)Burak BALIK Gedik Portföy Yönetimi A.Ş. 5 yıldan fazla tecrübeye sahipOrhan Kenan ÇOLPAN BV Teknoloji İş Geliştirme ve Organizasyon Hizmetleri A.Ş. (Boğaziçi Ventures) Yönetim Kurulu ÜyesiFon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarSerdar GÜRSOY Portföy Yöneticisi 22 yıl Düzey 3 ve Türev araçları lisansıEral İlhan KARAYAZICI Portföy Yöneticisi 24 yıl Düzey 3 ve Türev araçları lisansıİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaAltayçeşme mah.Çamlı sok.no:21/45 Ofispark Maltepe/İst. 216 4530000 www.gedikportfoy.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaHasan Halim ÇUN Genel Müdür 216 4530000 hcun@gedik.comSerdar GÜRSOY Portföy Yöneticisi 216 4530000 sgursoy@gedik.comNalan YETİŞ Mali İşler Sorumlusu 216 4530000 nalan.yetis@gedik.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900536BIST