***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
11.01.2021 17:53
***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Saklama Kuruluşu DENİZBANK A.Ş.
Fonun Satış Başlangıç Tarihi 11.12.2020
ISIN Kodu TRYGEPO00047
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Süresi 7 YIL
Fonun Yatırım Stratejisi Fon halka açık olmayan büyüme potansiyeli yüksek, mali yapısının kuvvetlendirilmesi gereken anonim ve limited şirketlere sermaye koyarak, bunların ihraç ettiği İslami finansman prensiplerine uygun menkul kıymetleri satın alarak veya mevzuatın izin verdiği diğer her türlü yöntemi kullanarak yatırım yapmayı hedeflemektedir.
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Serpil ASLAN BEKTAŞ 07.12.2020 12 yıl Düzey 3 ve Türev Araçlar Lİsansı
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Onur TOPAÇ Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. CEO ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili
İsmail Barış ÖZİSTEK Gedik Portföy Yönetimi A.Ş. yönetim kurulu üyesi 5 yıldan fazla tecrübeye sahip
Hasan Halim ÇUN Gedik Portföy Yönetimi A.Ş.- Genel Müdür (2008-devam)
Burak BALIK Gedik Portföy Yönetimi A.Ş. 5 yıldan fazla tecrübeye sahip
Orhan Kenan ÇOLPAN BV Teknoloji İş Geliştirme ve Organizasyon Hizmetleri A.Ş. (Boğaziçi Ventures) Yönetim Kurulu Üyesi
Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Serdar GÜRSOY Portföy Yöneticisi 22 yıl Düzey 3 ve Türev araçları lisansı
Eral İlhan KARAYAZICI Portföy Yöneticisi 24 yıl Düzey 3 ve Türev araçları lisansı
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Altayçeşme mah.Çamlı sok.no:21/45 Ofispark Maltepe/İst. 216 4530000 www.gedikportfoy.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Hasan Halim ÇUN Genel Müdür 216 4530000 hcun@gedik.com
Serdar GÜRSOY Portföy Yöneticisi 216 4530000 sgursoy@gedik.com
Nalan YETİŞ Mali İşler Sorumlusu 216 4530000 nalan.yetis@gedik.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900536
BIST