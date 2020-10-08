***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.10.2020 19:00
***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,73
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,69
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,69
Varsa İade Tutarı (TL)
55869,06
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
55869,06
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
5574,55
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
79868,21
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 33,81
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 50,94
- Kurucu (%)
% 33,81
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 17,13
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 11,98
c) Saklama Ücreti (%)
% 27,04
d) Diğer Giderler (%)
% 10,03
Açıklamalar
GBG 2020 3. DÖNEM FON TOPLAM GİDER ORANI VE FON TOPLAM GİDERLERİNİN DAĞILIMI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880210
BIST
18:051.150
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -1,92
|Açılış
|: 1.157
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152
|
1.159
En Düşük
1.143
18:057,9415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0597
|Açılış
|: 7,9390
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8770
|
7,9463
En Düşük
7,8628
18:059,3475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0711
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2400
|
9,3543
En Düşük
9,2582
18:05482,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 3,93
|Açılış
|: 482,49
|
|Önceki Kapanış
|: 478,56
|
484,76
En Düşük
477,18
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DNISI
|12,76
|4.731.497
|% 10,00
|
|DYOBY
|13,20
|250.949.390
|% 10,00
|
|AVTUR
|3,08
|44.559.254
|% 10,00
|
|BASCM
|9,68
|1.774.625
|% 10,00
|
|DENGE
|5,61
|4.563.572
|% 10,00
|
|TLMAN
|29,34
|7.071.837
|% -10,00
|
|TKURU
|550,20
|743.320
|% -10,00
|
|DIRIT
|2,52
|1.826.841
|% -10,00
|
|KENT
|265,50
|12.939.678
|% -10,00
|
|TKNSA
|8,77
|699.577.063
|% -9,96
|
|SISE
|6,79
|1.421.149.701
|% 1,49
|
|PETKM
|4,43
|1.277.052.576
|% 0,68
|
|TUPRS
|81,85
|1.196.251.827
|% 1,99
|
|ASELS
|18,10
|1.107.403.814
|% -2,48
|
|GARAN
|6,97
|814.632.374
|% -0,57
|
|PETKM
|4,43
|1.277.052.576
|% 0,68
|
|IHLAS
|1,14
|288.658.035
|% 5,56
|
|SISE
|6,79
|1.421.149.701
|% 1,49
|
|SKBNK
|1,69
|346.015.508
|% 0,60
|
|YYAPI
|1,27
|256.747.454
|% 1,60
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9369
|7,9415
|% 0,76
|
|Euro
|9,3343
|9,3475
|% 0,77
|
|Sterlin
|10,2448
|10,2961
|% 0,88
|
|Frank
|8,6179
|8,6698
|% 0,66
|
|Riyal
|2,1100
|2,1206
|% 0,69
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.890
|2,30
|
|Altın Gr.
|482
|482
|3,88
|
|Cumhuriyet
|3.186
|3.234
|32,00
|
|Tam
|3.175
|3.255
|35,05
|
|Yarım
|1.534
|1.575
|16,95
|
|Çeyrek
|770
|787
|8,48
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,93
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,07
|
|B. Petrol
|43,10
|43,10
|1,11
|
Seans Raporu
18:05
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17:59PRKAB
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