***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı









***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )TürkçeFon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (4- Diğer (%)% 0b) Aracılık Komisyonları (%)% 1,54c) Saklama Ücreti (%)% 2,45d) Diğer Giderler (%)% 3,57AçıklamalarGYL 2020 4. DÖNEM FON TOPLAM GİDER ORANI VE FON TOPLAM GİDERLERİNİN DAĞILIMIhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900894BIST